أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 25-10-2022، نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أسعار الذهب في الأردن مقابل الدينار الأردني اليوم الثلاثاء، ويبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب في الأردن وهي من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من المتابعين وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 25-10-2022، ولمعرفة كافة الأسعار نرجو منكم متابعة المقالر حتى النهاية.

انخفاض أسعار الذهب في الأردن

انخفضت أسعار الذهب اليوم في الأردن، اليوم الثلاثاء 25-10-2022، لكافة الجرامات وسط تراجع ملحوظ في الطلب على الشراء.

وكانت قد تأثرت أسعار الذهب في الأردن بانخفاض المعدن الثمين عالميا، مع صعود الدولار بينما سعى المستثمرون لاستيضاح ما إن كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفف حدة السياسة النقدية.





أسعار كافة عيارات الذهب في الأردن

سجل جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن خلال التعاملات المسائية 37.07 دينار (53.34 دولار).

وانخفض جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولاً بالأسواق) مسجلا 32.09 دينار (46.44 دولار).

وبلغ جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن 28.25 دينار أردني (40.01 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب في المملكة.

سعر الجنيه الذهب في الأردن

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن نحو 263.75 دينار (373.39 دولار)، وبلغ سعر الأوقية اليوم في الأردن نحو 1172 ديناراً (1659 دولاراً).



