الإعلام العبري: الأمور لا تبشر بخير عندما يقود كـبار قادة الاحتلال عملية عسكرية في نابلس

انتقد المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" يوسي يهوشع"اليوم الاربعاء 25/10/2022 ، طريقة قيادة العملية العسكرية في نابلس ، حيث قال" وصلنا إلى وضع يقوم فيه رئيس أركان الاحتلال ورئيس الشاباك بإدارة عملية عسكرية في القصبة في نابلس مهو أمر لا يبشر بالخير.

وتابع " :" في الماضي كانت هكذا عملية تدار على مستوى قائد فرقة" ، ولكن وصلنا الى وضع

يقوم فيه رئيس أركان الاحتلال ورئيس الشاباك من مقر غرفة قيادة العمليات الخاصة للشاباك من وسط البلاد، بإدارة عملية عسكرية في القصبة في نابلس.

ويشار الى ان قوات الاحتلال شنت هجوماً مباغتاً على مقاومي عرين الاسود في مدينة نابلس ، مما أدى لارتقاء 5 شهداء وإصابة 22 أخرين بينهم اصابات خطيرة .