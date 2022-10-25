فصائل المقاومة تنعى شهداء نابلس وتؤكد على استمرار المواجهة مع الاحتلال

نعت فصائل المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء 25-10-2022، الشهداء الخمسة الذين ارتقوا في مدينة نابلس برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً أن هذه الجرائم لن تنال من عزيمة المقاومة الفلسطينية في الضفة.

جاء ذلك في تصريحات وبيانات منفصلة أصدرتها فصائل، عقب استشهاد 5 فلسطينيين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة نابلس ومحاصرة أحد المنازل في البلدة القديمة.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في تصريحات على لسان الناطق باسمها طارق عز الدين :"إن غدر الاحتلال المجرم واستهدافه لأبناء شعبنا المقاوم في مدينة نابلس البطلة، لن يرهب شعبنا ولن ينال من عزيمته وإصراره على الاستمرار في مقاومته للعدو".

وأكد عز الدين، أن نابلس جبل النار ستبقى عصية على الانكسار، وستثبت لهذا العدو المجرم أن حصاره للمدينة لأسبوعين يثبت فشله الذريع أمام إرادة شعبنا.

وأضاف :"ثقتنا بمقاومي شعبنا البواسل وبسرايا القدس في كتيبة نابلس وكتائب الأقصى والقسام وعرين الأسود، أنهم لن يتركوا الاحتلال يستبح مدننا ويستهدف شعبنا دون رادع".

وتابع عز الدين :"نهيب بأبناء شعبنا البطل بضرورة الخروج والتصدي لهذا العدو المجرم، لنثبت له أننا شعب واحد ومقاومة واحدة، وإن نابلس وجنين وكل شعبنا كله سيتوحد خلف المقاومة"

بدوره قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس زاهر جبارين :"ننعى إلى شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية شهداء نابلس الأبطال، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين والجرحى".

وأضاف جبارين :"دماء الشهداء والجرحى في نابلس، واستبسال المقاومين في التصدي للاحتلال، يثبت عزم شعبنا على مواصلة المواجهة حتى نيل الحرية والانتصار".

وتابع :"نشد على أيدي المقاومين الأبطال وعرين الأسود الذين يتصدون ببسالة لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس".

وأردف جبارين :"سنبقى على عهد الوفاء للشهداء وسيظل السلاح مشرعًا في وجه الاحتلال حتى التحرير والعودة".

وبعث بالتحية إلى مدينة نابلس الأبية وكل محافظات الضفة، داعياً أهلنا ومقاومينا إلى النفير في وجه الاحتلال والاشتباك معه والإثخان فيه دفاعاً عن نابلس جبل النار وتصعيداً للمقاومة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا.

ومن جانبها، أكد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن "دماء الشعب الفلسطيني ومقاوميه وقادته لن تكون ورقة رابحة في صناديق الاقتراع الإسرائيلية".

ودعت "الديمقراطية" إلى تصعيد المقاومة والاشتباك ضد الاحتلال ومستوطنيه، مشيدةً بالمقاومين الذين تصدوا لجنود الاحتلال وآلياته.

وقالت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين: "المقاومة في نابلس ستتواصل وستستمر بكل قوة وعنفوان ولن يستطيع الاحتلال إطفاء جذوتها مهما كانت التضحيات".

وأضافت اللجان:" أن دماء الشهداء ستبقى منارة وقناديل للثورة والانتفاضة المتصاعدة في وجه الاحتلال الإسرائيلي حتى النصر والتحرير والعودة ".

وأكدت حركة الأحرار، أن ارتقاء الشهداء سيزيد الشعب ومقاومته ومجموعات عرين الأسود قوة وصلابة.

ودعت الشعب الفلسطيني ومقاومته الالتحام وتكاتف الجهود ودعم لأهالي نابلس لنصرتهم والتصدي لعدوان الاحتلال ضدهم، وللتأكيد بأن "الفلسطينيين جسد وهوية ومصير واحد لن نسمح للاحتلال الاستفراد بأي مدينة".

من ناحيتها، قالت حركة المجاهدين الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي لن يفلح في كسر إرادة المقاومة ولن يخبت عنفوانها، وستظل المقاومة طريقًا لتحرير كل الأرض من دنس اليهود.

وأهابت "المجاهدين" بكافة أبناء الشعب الفلسطيني في المدن والمخيمات والقرى للالتحام مع المقاومين في نابلس والتصدي لجرائم الاحتلال..