يــوم غضب وإضـــــــــــــراب شـــامل في نابلس والضفة

عم الإضراب الشامل، اليوم الثلاثاء 25/10/2022، محافظة نابلس ومعظم محافظات الضفة، حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان "الإسرائيلي" على مدينة نابلس.

وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، قد أعلنت اليوم، يوم غضب وإضراب شامل في المحافظة، حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في العدوان الاسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا في نابلس.

ودعت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، جماهير شعبنا للمشاركة في تشييع جثامين الشهداء.

رام الله

وفي محافظة رام الله والبيرة، عم الإضراب الشامل، حدادا على أرواح الشهداء في نابلس ورام الله، واستنكارا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، وشمل كافة مناحي الحياة التجارية، باستثناء المدارس والصحة.

ودعت فصائل العمل الوطني إلى التصعيد الشامل مع جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين على كافة نقاط التماس، كما دعت للمشاركة في تشييع جثمان الشهيد قصي التميمي في قرية النبي صالح ظهر اليوم.

طولكرم

وفي طولكرم، عم الإضراب التجاري محافظة طولكرم، حدادا على أرواح شهداء نابلس والنبي صالح في رام الله.

وأغلقت المحلات التجارية أبوابها بدعوة من فصائل العمل الوطني في المحافظة، في الوقت الذي أعلن فيه مجلسي طلبة جامعة فلسطين التقنية خضوري والقدس المفتوحة الإضراب وتعليق الدوام حدادا على أرواح الشهداء.

بيت لحم

كما أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم الاضراب العام والشامل، اليوم الثلاثاء، حدادا على أرواح الشهداء الذين سقطوا في مدينة نابلس ورام الله.

وقال المنسق العام للجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم محمد الجعفري ، إن الاضراب يستثنى منه مصانع الادوية والمشافي والمستوصفات الطبية والصيدليات والافران، مع تأكيده على ان يكون اليوم يوما للغضب.

جنين

وفي جنين، أعلنت الفصائل عن إضراب شامل في محافظة جنين، لا يشمل المدارس والصحة حداداً على أرواح الشهداء في مدينة نابلس وقرية النبي صالح غرب رام الله.

طوباس

وفي طوباس، عم الإضراب، اليوم الثلاثاء، مناحي الحياة في محافظة طوباس والأغوار الشمالية؛ حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا الليلة، في مدينة نابلس.

وأضاف أن الاحتلال يستبيح يوميا دماء شعبنا في كافة المحافظات، وبات لا يميز بين كبير ولا صغير.

انطلقت فجر اليوم الثلاثاء، في العديد من مناطق الضفة الغربية، مسيرات احتجاجية تنديدا بعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم الثلاثاء 25/10/2022 عن ارتفاع أعداد الشهداء في مدينتي نابلس ورام الله لستة، بينهم قياديين في كتيبة عرين الأسود، بعد عملية "إسرائيلية" واسعة في البلدة القديمة في مدينة نابلس فجرا.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن شهداء العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس هم: وديع صبيح حوح (31 عاما)، وحمدي صبيح رمزي (30 عاما)، وعلي خالد عمر عنتر (26 عاما)، وحمدي محمد صبري حامد شرف (35 عاما) ، ومشعل زاهي بغدادي (27 عاما) الذي استشهد متأثرا بجراحه.

وفي رام الله استشهد الشاب قصي التميمي من بلدة النبي صالح القريبة من رام الله بعد مواجهات اندلعت في البلدة نصرة لمدينة نابلس.

وبحسب وزارة الصحة فقد أصيب خلال الأحداث في مدينة نابلس أيضا 20 فلسطينيا من بينهم أربع إصابات وصفت حالتهم بالخطيرة.

وبدأ الاقتحام لمدينة نابلس عندما اقتحمت قوة خاصة مدينة نابلس بالقرب من مدخل البلدة القديمة وبعد اكتشافها دارت مواجهات بينها وبين قوة من الأمن الفلسطيني ومسلحين عرين الأسود، قبل أن تقتحم قوات إسرائيلية إضافية البلدة القديمة من منطقة رأس العين، لمساندتها.

وبحسب مصادر محلية، فقد حاصرت قوة إسرائيلية أخرى مجموعة من الشبان في حوش العطعوط في البلدة القديمة من المدينة، وفي وقت لاحق قامت بقصف مركبة مدنية في منطقة رأس العين مما أدى إلى استشهاد حمدي القيم وإصابة عدد آخر من الشبان.

وخلال الاشتباكات دارت مواجهات عنيفة في أحياء البلدة القديمة من نابلس، وتم استهداف جنود الاحتلال بعبوة ناسفة بحي الياسمينة، مما أدى إلى إعطاب مركبة عسكرية.

وبالتزامن خرج عشرات الشبان إلى منطقة وسط المدينة " دورا الشهداء" وفي محيط البلدة القديمة وقاموا بإشعال الإطارات المطاطية، وعلت تكبيرات ودعوات لمساندة المسلحين في سماعات المساجد. "مسيرة في شارع عمان شرق نابلس باتجاه وسط المدينة".