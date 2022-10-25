الذكرى الحادية والعشرون لاستشهاد المجاهد سلامة الدبس

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بدمائهم الطاهرة، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ميلاد فارس: بتاريخ 23 أبريل عام 1963م، كان مخيم عايدة بمحافظة بيت لحم على موعد مع فارسه سلامة إبراهيم الدبس لعائلة كريمة من عوائل فلسطين التي ربته على حب الجهاد والمقاومة، وقد تلقى تعليمه في مدارس المخيم.

في صفوف الجهاد: التحق فارسنا سلامة بصفوف حركة الجهاد الإسلامي حيث كان من الذين شاركوا في فعاليات انتفاضة الحجارة عام 1987م، حيث شارك في إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة ضد جنود الاحتلال، كما عمل في النشاط الدعوي التابع للحركة ومارس فيه مهامه مع رفاقه.

شهيدًا على طريق القدس: بتاريخ 25 أكتوبر عام 2001م، كان فارسنا على موعد مع الشهادة، حيث كانت محافظة بيت لحم تشهد عملية اجتياح واسعة، فيما أطلق جندي حاقد من جنود الاحتلال النار بشكل مباشر على فارسنا سلامة ويرتقي على الفور شهيدًا مقبلاً غير مدبر.

