هنية: نابلس ترسم بالدم مسار العزة والفخار

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء 25-10-2022، أن نابلس ترسم بدم الشهداء مسار العزة والفخار.

وقال هنية في بيان له تعليقًا على عدوان الاحتلال في نابلس الليلة:" أن هذه التضحيات لن تزيد الثورة في الضفة إلا اشتعالًا، وسيندم الاحتلال على ارتكابه هذه الجرائم".

وشدد على أن عرين الأسود قوة بحجم فلسطين، وستظل موئلًا لكل المقاومين الذي يجسدون وحدة الدم والمصير والقادم أعظم.

وكان قد استشهد خمسة مواطنين بينهم قائد بمجموعات "عرين الأسود" وأصيب العشرات، الليلة، في اشتباكات عنيفة خلال عدوان صهيوني واسع في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وحسب وزارة الصحة؛ فإن 5 مواطنين استشهدوا وأصيب 22 آخرون، بينهم 5 بحالة خطيرة.