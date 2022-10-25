جيش الاحتلال يكشف عن فشل عملية كبيرة لجيشه في نابلس!

كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء، بفشل عملية كبيرة لجيش الاحتلال في مدينة نابلس الليلة.

وقال جاكي حوجي مراسل موقع حدشوت بيتاخون سديه العبري:" أجهزة الأمن الفلسطينية أحبطت عملية كبيرة وسط نابلس أشرف عليها رئيس وزراء كيان الاحتلال يائير لابيد بنفسه "بالكرياه" بحضور رئيس "الشاباك" ووزير الدفاع غانتس وقائد "المنطقة الوسطى".

وذكر المراسل : "خُطِطَ لعملية اغتيال بشكل دقيق الليلة بنابلس لأحد قادة "عرين الأسود " ، ولكن عناصر من السلطة الفلسطينية قلبوا الأمر إلى كارثة، وواجهت قواتنا عدداً كبيراً من المسلحين في أكثر من منطقة داخل نابلس لعدة ساعات".

وقالت القناة 14 العبرية: "إن ما دفع الجيش لتنفيذ عملية عسكرية موسعة في نابلس هو عدم استجابة السلطة الفلسطينية لمواجهة مجموعة "عرين الأسود"