فيديو يوتيوب كيفية صلاة كسفوف الشمس مكتوبة.. حكم صلاة الكسوف، اليوم موعد سماء فلسطين والمنطقة العربية بكسوف جزئي للشمس، وفق ما أعلنته المراكز الفلكية المختصة، الكسوف والخسوف يدفع الناس إلى المزيد من الصلاة والدعاء ويدفع أيضاً إلى التقرب من الله سبحانه وتعالى، حتى إنهم باتوا يبحثون عن كيفية صلاة ودعاء كسوف الشمس مكتوبة خطوة بخطوة، ومن يريد أن يشاهد خطواتها عبر فيديو لكي يطبقها على أرض الواقع، حتى إنهم يبحثون أيضا عن حكم الكسوف، والخسوف أيضا.

ما حكم صلاة الكسوف

يبحث المسلمون عن، فيديو يوتيوب كيفية صلاة كسفوف الشمس مكتوبة.. حكم صلاة الكسوف، حيث إن معظم المسلمون يقبلون على صلاة الكسوف عند كسوف الشمس، وخسوف القمر، لكنهم أيضا يبحثون عن حكم الصلاة في وقت الكسوف، وهل هي واجبة أم سنة مؤكدة أو غير ذلك، وهو ما دفع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى البحث عن، ما حكم صلاة الكسوف، ووفق ما تم البحث عنه عبر المواقع المختصة، فإن صلاة كسوف الشمس والقمر سنة مؤكدة، ويسن أدائها في جماعة كما صلّاها النبي ﷺ، وليست شرطاً فيها بل تصح فرادى. والسُّنَّة أن يصليها في المسجد؛ قالت عائشة: "خسفت الشمس في حياة رسول الله ﷺ، فخرج إلى المسجد، فصف الناس وراءه". رواه البخاري. وتشرع في حق النساء؛ لأن عائشة وأسماء صلتا مع رسول الله ﷺ في المسجد.

هل الدعاء وقت الكسوف مستجاب

ويتساءل معظم المسلمون في العالم في حال حدوث كسوف الشمس، أو خسوف القمر عن، هل الدعاء وقت الكسوف مستجاب، لأن الناس المسلمون يستثمرون هذه الأوقات لتكثيف دعائهم على أمل أن يحقق الله سبحانه وتعالى أمنياتهم بعدج تكثيف أدعيتهم في هذه الأحداث العظيمة، وللإجابة عن هذه الأسئلة، إن الشّمس والقمر آيتان من آياتِ الله، لا ينكسفانِ لموت أحد ولا لِحياته، فإذا رأيتموهما، فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي” فيُستحب الصلاة والدعاء عند حدوث أي من الظواهر الكونية ككسوف الشمس، سواء كان كلياً أو جزئياً، وخسوف القمر، فصلاة الكسوف سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يبين الحديث النبوي أهمية الصلاة والدعاء عند حدوث مثل هذه الظواهر، بالتقرب من الله والدعاء حتى انتهاء وقت حدوث الكسوف.

يقال إن غداً كسوف الشمس و خسوف القمر ..



أدعية الخسوف و الكسوف خليها علي بروفايلك ♥️♥️♥️✨ pic.twitter.com/AgQRDWVmZ8 — Linda 💞 (@eaytokyovvlinda) October 24, 2022

صلاة الكسوف آكد من الوتر:

صلاة الكسوف، آكد صلاة التطوع؛ فهي آكد من الاستسقاء، ومن الوتر، وغيرها من التطوعات؛ لأنها صلاة رهبة وخوف منه سبحانه وتعالى، بنصب آيات بينات عظيمات، تحذر الناس وتنذرهم، بانحجاب جزء من ضوء الشمس، التي عليها حياتهم، وبها قيام معاشهم؛ فتذكرهم بذنوبهم؛ — - زادّ | صلّوا على النبي ﷺ (@6niiiyn) October 24, 2022

هل للكسوف دعاء معين

كما يتساءل المسلمون في كل مكان حول العالم، هل للكسوف دعاء معين، لاسيما في المناطق التي يحدث بها كسوف للشمس وخسوف للقمر، حيث إن هذه الظاهرة عادة ما تتكرر في بلدان معينة، لذلك يبحث المسلمون عن، هل للكسوف دعاء معين، وبعد بحث عميق وجدنا أنه وفق ما ورد عن شيخ الإسلام ابن عثيمين أنه لا يوجد دعاء مخصص عند حدوث الكسوف، لكن هذه الظاهرة تستوجب الدعاء بأدعية خاصة لرفع الشر والبلاء، فينبغي على الإنسان الإكثار من الاستغفار والتوبة لله عز وجل، والصلاة التي يبتغى فيها الرهبة والخوف من الله وسؤاله الرحمة، وبذلك نكون قد أجبنا عن سؤال، فيديو يوتيوب كيفية صلاة كسفوف الشمس مكتوبة.. حكم صلاة الكسوف.

كيفية صلاة الكسوف

وسنرفق لكم بالتفصيل، كيفية صلاة الكسوف، إذ يكبر المصلي تكبيرة الإحرام ، ويقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يقرأ الفاتحة ، ويقرأ سورة طويلة بعدها ، ثم يركع ركوعًا يطيل فيه ، ثم يرفع من الركوع ، ويقول : سمع الله لمن حمده معتدلًا ، ثم يقرأ الفاتحة مرة ثانية ، ويقرأ سورة أخرى أقصر من السورة الأولى ، ثم يركع ركوعًا يطيل فيه ، ثم يعتدل من الركوع الثاني ، ويسجد سجدتين، ثم يرفع من السجود قائمًا ليأتي بالركعة الثانية، ويفعل ما فعله في الركعة الأولى ويجلس للتشهد ثم يسلم، فيديو يوتيوب كيفية صلاة كسفوف الشمس مكتوبة.. حكم صلاة الكسوف.