بالفيديو وسط اشتباكات عنيفة ..الاحتلال ينسحب من رمانة قرب جنين

انسحبت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" صباح اليوم الثلاثاء 25/10/2022 ، من بلدة رمانة بجنين بعد محاصرة منزل أحد المقاومين في المنطقة .

وأوضحت قوات الاحتلال انهااعتقلت شاباً مصاباً من المنزل المحاصر ببلدة رمانة غرب جنين قبل الانسحاب.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال ان قواتها اعتقلت فلسطينيًا وأصابت آخر، فيما تمكن الثالث من الانسحاب، بعد إطلاق المقاومين النار صوب قوة من لواء غولاني في جنين.

وقالت مصادر محلية إن اشتباكات مسلحة عنيفة دارت بين مقاومين و قوات الاحتلال التي تحاصر المنزل ، في حين بينت مصادر أن سيارة إسعاف تابعة للاحتلال وصلت للمنزل المحاصر.