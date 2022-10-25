طقس فلسطين.. البلاد تتأثر بحالة من عدم الاستقرار وفرصة لسقوط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء 2022/10/25، أن يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول المعدل العام، وفي ساعات الظهيرة تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشرقية قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية إلى معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج..