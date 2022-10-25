القيادي عز الدين: ما يجري في نابلس هو إجرام وإرهاب منظم تقوده قوات الاحتلال

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة المحتلة القيادي طارق عز الدين، فجر اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، أن ما يجري في مدينة نابلس هو إجرام وإرهاب منظم تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني.

وشدد عز الدين في تصريح صحفي، على أن غدر الاحتلال المجرم واستهدافه لأبناء شعبنا المقاوم في مدينة نابلس البطلة، لن يرهب شعبنا ولن ينال من عزيمته واصراره على الاستمرار في مقاومته للعدو.

كما أكد أن نابلس جبل النار ستبقى عصية على الانكسار، وستثبت لهذا العدو المجرم أن حصاره للمدينة لأسبوعين يثبت فشله الذريع أمام إرادة شعبنا.

وقال: "ثقتنا بمقاومي شعبنا البواسل وبسرايا القدس في كتيبة نابلس وكتائب الأقصى والقسام وعرين الأسود، أنهم لن يتركوا الاحتلال يستبح مدننا ويستهدف شعبنا دون رادع".

وختم تصريح بالقول: "نهيب بأبناء شعبنا البطل بضرورة الخروج والتصدي لهذا العدو المجرم، لنثبت له أننا شعب واحد ومقاومة واحدة، وإن نابلس وجنين وكل شعبنا كله سيتوحد خلف المقاومة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، عن ارتقاء 5 شهداء، في نابلس، ورام الله، خلال مواجهات مع الاحتلال "الإسرائيلي"، أثناء اقتحامات ليلية.