فيديو.. شهيد بانفجار مركبة في البلدة القديمة نابلس

استشهد، فجر اليوم الثلاثاء، مواطنًا بانفجار سيارة يعتقد أنه نتيجة لغارة جوية "إسرائيلية"في البلدة القديمة بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة

وأفاد الهلال الأحمر، بانتشال جثمان شاب جراء وقوع انفجار بسيارة مدينة في منطقة برأس العين.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لسيارة محترقة بالكامل جراء وقوع انفجار بداخلها في البلدة القديمة التي تشهد اشتباكات مسلحة.

وبالتزامن هذه الاشتباكات التي يسمع دويها في جميع مناطق نابلس، لا يزال الجيس يحاصرها منذ 12 يوماً، من جميع الاتجاهات ويمنع المواطنين من الخروج منها، فيما يمارس الجنود المنتشرين على جميع اطرافها اجراءات تفتيشية قاسية على الاشخاص الذين ينون الدخول إليها.

وانطلقت مسيرة بمشاركة المئات من المواطنين تجوب شوارع رام الله والخليل ومناطق أخرى دعمًا لنابلس.

وأعلنت وزارة الصحة برام الله، في حصيلة أولية، عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 19 أخرين بينهما اصابتين بحالة خطرة برصاص جيش الاحتلال في نابلس.

بينما ذكر الهلال الأحمر، أن قوات من جيش الاحتلال المنتشرة على سطح المنازل وفي الجيبات العسكرية تمنع طواقمها من الدخول إلى بعض المناطق التي يتواجد فيها إصابات.