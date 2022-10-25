فيديو.. شهيد بانفجار سيارة في البلدة القديمة نابلس

استشهد، فجر اليوم الثلاثاء، مواطنًا بانفجار يعتقد أنه ناجم عن غارة جوية "إسرائيلية" استهدفت سيارة مدنية في البلدة القديمة بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بانتشال جثمان شاب متفحم جراء وقوع انفجار بسيارة بيضاء اللون في منطقة برأس العين.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لسيارة محترقة بالكامل جراء وقوع انفجار بداخلها في البلدة القديمة، التي تشهد اشتباكات مسلحة وخروج آلاف المواطنين دعمًا للمقاومة في تصدي الاقتحام.

وبالتزامن مع هذه الاشتباكات التي يسمع دوي انفجارتها وزخات الرصاص في جميع مناطق نابلس، لا يزال الجيش يحاصرها من جميع الاتجاهات ويمنع المواطنين من الخروج منها منذ 15 يومًا، فيما يمارس الجنود المنتشرين على جميع اطرافها إجراءات تفتيشية قاسية وبالقوة على الأشخاص والمركبات التي تنوي الدخول إليها.

وفي بيان مشترك، أكدت سرايا القدس - كتيبة جنين، وكتائب شهداء الأقصى - لواء الشهداء، تمكن مقاوميهم من مهاجمة حاجز الجلمة في جنين، بالرصاص والعبوات المتفجرة، وانسحابهم من المكان بسلام.

وعقب ذلك، انطلقت مسيرات شعبية بمشاركة المئات من المواطنين تجوب شوارع محافظات رام الله والخليل وبيت لحم ومناطق أخرى دعمًا لأهالي نابلس، واستنكارًا ورفضًا لجرائم الاحتلال الدامية.

وأعلنت وزارة الصحة برام الله، في حصيلة أولية، عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 19 أخرين بينها اصابتين بحالة خطرة وحالة أخرى بحالة متوسطة برصاص جيش الاحتلال في نابلس.

بينما ذكر الهلال الأحمر، أن قوات من جيش الاحتلال المنتشرة على سطح المنازل وفي الأزقات والمتمركزة داخل الجيبات العسكرية المصفحة، تمنع طواقمها من الدخول إلى بعض المناطق التي يتواجد فيها إصابات.