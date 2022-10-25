سرايا القدس -كتيبة نابلس: يخوض مجاهدونا في هذه الأثناء اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال الصهيوني

بسم الله الرحمن الرحيم

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

بيان مقتضب صادر عن سرايا القدس - كتيبة نابلس

في هذه الأثناء يخوض مجاهدونا في كتيبة نابلس البطلة اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت المدينة.

إننا في سرايا القدس - كتيبة نابلس، نؤكد أن جرائم المحتل بحق أبناء شعبنا وأهلنا في مدينة نابلس لن تمر دون عقاب، وإن مجاهدينا يصطفون جنباً إلى جنب مع مقاتلي شعبنا كافة صفًا واحداً في وجه العدوان.

قتالنا ماضي حتى القدس



وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة نابلس

الثلاثاء 25 أكتوبر 2022م