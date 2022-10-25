عقب اندلاع اشتباكات مسلحة مع جيش الاحتلال.. انقطاع التيار الكهرباء في نابلس

تسبب اندلاع الاشتباكات المسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الثلاثاء، إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض البلدات في المدينة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال قطعت التيار الكهربائي عن حارات البلدة القديمة، في وقت يقتحم عشرات الجيبات العسكرية محملة بمئات الجنود نابلس.

وتشهد بلدات نابلس اشتباكات مسلحة، فيما لا يزال الجيش يحاصرها من جميع الاتجاهات ويمنع المواطنين من الخروج من المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة برام الله، في حصيلة أولية، عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 19 أخرين بينهما اصابتين بحالة خطرة وأخرى متوسطة برصاص جيش الاحتلال في نابلس.

بينما ذكر الهلال الأحمر، أن قوات من جيش الاحتلال المنتشرة على سطح المنازل وفي الجيبات العسكرية تمنع طواقمها من الدخول إلى بعض المناطق التي يتواجد فيها إصابات.