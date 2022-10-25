الجهاد الإسلامي: ما يجري في مدينة نابلس هو إجرام وإرهاب منظم لن يرهب شعبنا ولن ينال من عزيمته

أكد طارق عزالدين المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي عن الضفة الغربية، أن ما يجري في مدينة نابلس هو إجرام وإرهاب منظم تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني.

وقال المتحدث باسم الجهاد في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" إن غدر الاحتلال المجرم واستهدافه لأبناء شعبنا المقاوم في مدينة نابلس البطلة، لن يرهب شعبنا ولن ينال من عزيمته واصراره على الاستمرار في مقاومته للعدو"، مشدداً على أن نابلس جبل النار ستبقى عصية على الانكسار، وستثبت لهذا العدو المجرم أن حصاره للمدينة لأسبوعين يثبت فشله الذريع أمام إرادة شعبنا.

وأضاف:" ثقتنا بمقاومي شعبنا البواسل وبسرايا القدس في كتيبة نابلس وكتائب الأقصى والقسام وعرين الأسود، أنهم لن يتركوا الاحتلال يستبح مدننا ويستهدف شعبنا دون رادع"، مطالباً أبناء شعبنا البطل بضرورة الخروج والتصدي لهذا العدو المجرم، لنثبت له أننا شعب واحد ومقاومة واحدة، وإن نابلس وجنين وكل شعبنا كله سيتوحد خلف المقاومة.

واستشهد فلسطينيان وأصيب 14 آخرون، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بعد اشتباكات وقعت بين مقاومون وجنود الاحتلال، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء،

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح صحفي، عن ارتقاء شهيدان و١٤ اصابة جراء الاشتباكات وصلت مستشفيات نابلس".

بدورها، قالت مصادر صحفية" إن ما حصل في نابلس هو اكتشاف قوة خاصة لجيش الاحتلال من قبل عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية واندلاع اشتباك مسلح بينهم قبل أن تدخل قوات تتمركز أعلى الجبل الشمالي بنابلس بكثافة نارية تجاه مكان الاشتباك لتغطية انسحاب القوة".