بيان عرين الأسود يدعو لخروج مجاهديها من عرينها

دعت مجموعة عرين الأسود في نابلس، فجر اليوم الثلاثاء، خروج مجاهديها من عرينها لتصدي اقتحام جيش الاحتلال الاسرائيلي للمدينة، والتي أسفرت حتى الآن عن ارتقاء شهداء واصابة نحو 12 اصابة بينها حالات خطرة.

إليكم بيان عرين الاسود الان:

من أراد العِزّ فَالعزُّ هُنا شامخٌ ما بينَ حَدٍّ وزِناد

يا إيها الشعبُ العظيم..

أنتم القوة وأنتم المُستقبل وأنتم حياة الأمة..بالجهاد عزنا وبالقتال عزنا وبالاستشهاد عزنا, أما الاستسلام فهو طريق الذل والهوان..هو طريق الخزي والعار ..

نحن نستمد زادنا من ربنا أولا ، ومن ديننا ثانيًا ومن دعم أهلنا وأخواننا ثالثا وننتظر النصر ..

حان وقتُ خُروج الأسود من عَرينها ..

وبكلمة الله أكبر سنُصلي خرافها رعبًا..

حيّ على الجهاد…