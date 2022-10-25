محدث بالفيديو والصور 3 شهداء و19 إصابة بينها حرجة برصاص الاحتلال خلال اشتباكات عنيفة في نابلس

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب 19 آخرون، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بعد اشتباكات وقعت بين مقاومون وجنود الاحتلال، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء،

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح صحفي، عن ارتقاء 3 شهداء و١٩ إصابة برصاص الاحتلال في نابلس، بينها ٣ إصابات بحالة خطرة وإصابة بحالة متوسطة.

بدورها، قالت مصادر صحفية" إن ما حصل في نابلس هو اكتشاف قوة خاصة لجيش الاحتلال من قبل عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية واندلاع اشتباك مسلح بينهم قبل أن تدخل قوات تتمركز أعلى الجبل الشمالي بنابلس بكثافة نارية تجاه مكان الاشتباك لتغطية انسحاب القوة".

وأكدت المصادر الصحفية نقلاً عن شهود عيان :" إن مقاومون وعناصر أمنية أفشلوا تسلل قوة خاصة إلى البلدة القديمة بمدينة نابلس ، وأصابوا بعضهم ما دفع جيش الاحتلال لشن هجوم سريع ومكثف تحت النار".

وبينت أن شهداء نابلس هما :"حمدي شرف وعلي عنتر".

من ناحيتها، أكدت مصادر صحفية فلسطينية شن طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" عدة غارات داخل مدينة نابلس

يتبع....

فيما يلي مقاطع فيديو للاشتباكات الدائرة بين مقاومون وقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة نابلس:





وفيما يلي مقطع فيديو للحظة اكتشاف أجهزة الأمن الفلسطينية القوة الإسرائيلية الخاصة واشتباكها معها وسط نابلس: