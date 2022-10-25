محدث بالفيديو والصور شهيدان برصاص الاحتلال خلال اشتباكات في نابلس

استشهد فلسطينيان وأصيب 14 آخرون، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بعد اشتباكات وقعت بين مقاومون وجنود الاحتلال، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء،

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح صحفي، عن ارتقاء شهيدان و١٤ اصابة جراء الاشتباكات وصلت مستشفيات نابلس".

بدورها، قالت مصادر صحفية" إن ما حصل في نابلس هو اكتشاف قوة خاصة لجيش الاحتلال من قبل عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية واندلاع اشتباك مسلح بينهم قبل أن تدخل قوات تتمركز أعلى الجبل الشمالي بنابلس بكثافة نارية تجاه مكان الاشتباك لتغطية انسحاب القوة".

وأكدت المصادر الصحفية نقلاً عن شهود عيان :" إن مقاومون وعناصر أمنية أفشلوا تسلل قوة خاصة إلى البلدة القديمة بمدينة نابلس ، وأصابوا بعضهم ما دفع جيش الاحتلال لشن هجوم سريع ومكثف تحت النار".

يتبع....

فيما يلي مقاطع فيديو للاشتباكات الدائرة بين مقاومون وقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة نابلس:





وفيما يلي مقطع فيديو للحظة اكتشاف أجهزة الأمن الفلسطينية القوة الإسرائيلية الخاصة واشتباكها معها وسط نابلس: