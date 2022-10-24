سعر صرف الدولار في السودان بتعاملات صباح اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء السودانية، حيث ان اعسار الدولار و العملات الأجنبية في السودان من أهم ما يبحث عنه السودانيون بشكل يومي، و لذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الدولار في السودان بالتعاملات الصباحية اليوم، حيث و واصل سعر الدولار اليوم في السودان استقراره خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022 بالسوق السوداء.

ويسعى الجنيه السوداني لوقف تقدم الدولار الأمريكي وسط توقعات بأن يواصل الجنيه هبوطه مقابل العملة الخضراء، خلال الفترة المقبلة.

ويواجه السودان مجموعة من التحديات الاقتصادية تشكل تحديا أمام العملة الوطنية وعلى رأسها

سعر الدولار اليوم في السودان

وسجل سعر الدولار في السودان خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022 استقرارا عند 571.27 جنيه متوسط ترجيحي بالصرافات، و577,79 جنيه متوسط ترجيحي في المصارف والبنوك التجارية.

الدولار في السودان بالسوق السوداء

وسجل سعر الدولار في السودان اليوم استقرار عند 581 جنيها للدولار الواحد.

ويتحرك الدولار الأمريكي مؤخرا في نطاق ما بين 578 و581 جنيها خلال الأسبوعين الأخيرين.

سعر اليورو اليوم في السودان

وبلغ سعر اليورو اليوم في السودان لدي البنك المركزي 563.4 جنيه لدى الصرافات، و569.83 جنيه متوسط ترجيحي للمصارف التجارية، بينما ظل في السوق السوداء عند مستوى 558 جنيها.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في السودان

وسجل سعر الجنيه الاسترليني في السودان اليوم 645.28 جنيه في البنك المركزي كمتوسط ترجيحي للصرافات، وبلغ 652.65 جنيه متوسط ترجيحي للمصارف التجارية.

فيما سجل بالسوق السوداء مستوى 650 جنيها سودانيا.

سعر الريال اليوم في السودان

وعن سعر الريال السعودي في السودان اليوم فقد سجل 151.9 جنيه سوداني كمتوسط ترجيحي، فيما بلغ في المصارف التجارية 153.7 جنيه، وهو ما يقارب السعر غير الرسمي في السوق السوداء الموازية عند 154 جنيها.

واستقر الدرهم الإماراتي عند 155.5 جنيه في البنك المركزي السوداني كمتوسط ترجيحي، و157.2 جنيه سوداني لدى البنوك التجارية مقابل 157 جنيها في السوق السوداء.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان 1828.66 جنيه سوداني في الصرافات وفقا لبيانات البنك المركزي السوداني، وبلغ في البنوك التجارية 1849.54 جنيه سوداني.