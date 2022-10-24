بكام سعر الذهب في مصر النهاردة الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 | أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر النهاردة الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، يرصد لكم "فريق وكالة فلسطين اليم الإخبارية" أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم، حيث يعتبر سعر الذهب في مصر من أكثر المواضيع المهمة التي يبحث عنها العديد من الأشخاص بشكل يومي، و لذلك فإن فريقنا يركز على تقديم الأسعار اليومية للذهب كما جاءت في محلات الصاغة المصرية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

استمر صعود أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، حيث جاء هذا الارتفاع لليوم الثالث على التوالي رغم فقدان الذهب لبعض مكاسبه التي سجلها يوم الجمعة الماضية.

ويأتي ارتفاع المعدن الأصفر وسط مخاوف من هبوط قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي مما يزيد الإقبال على النفيس باعتباره أصل يحتفظ بقيمته.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر في تداولات صباح الثلاثاء، ليصل إلى 1274.25 جنيه للشراء، و1277.75 جنيه للبيع، مقابل 1268.5 جنيه للشراء، و1272 جنيهاً للبيع خلال تعاملات أمس الأحد بحسب منصة "آي صاغة" لبيع الذهب بمصر.

كما انتعش سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر، إلى مستوى 1115 جنيها للشراء، و1118 جنيهاً للبيع، مقابل 1113 جنيها للشراء، و1116 جنيهاً للبيع خلال تعاملات أمس.

وقفز سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر (الأكثر انتشارا) إلى نحو 955.75 جنيه للشراء، و958.25 جنيه للبيع، مقابل 954 جنيها للشراء، و956.5 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم السابق لدى "آي صاغة".

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

أما سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) فقد بلغ نحو 9880 جنيهاً، مقابل 9865 جنيهاً خلال تعاملات يوم امس.