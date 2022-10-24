القوى الوطنية والإسلامية تنعى شباب غزة الغارقين وتدعو شعبنا إلى عدم الاستجابة لتجار الدماء

نعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بغزة، مساء اليوم الإثنين، شباب غزة الأبرار الذين قضوا نحبهم غرقاً بالقرب من الشواطئ التونسية إثر غرق قارب يضم عشرات الشباب العرب والفلسطينيين.

وقالت لجنة المتابعة في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن هذا الحادث الأليم يدعونا جميعا كقوى وفصائل وجهات رسمية وحكومية إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الحصار وآثاره وبذل كل جهد ممكن للتخفيف من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة من خلال تبني مشاريع تنموية تفسح المجال أمام الشباب الفلسطيني للعمل والإنتاج بما يساعد على ظروف الحياة الصعبة".

ودعت القوي الوطنية والإسلامية أبناء شعبنا إلى عدم الاستجابة لتجار الدماء الذين يضللون شبابنا ويغرونهم كسباً للمال على حساب آمال الشباب وآلامهم، محمله الاحتلال الصهيوني المسئولية كاملة عن هذا الحصار الذي هو بمثابة عقاب جماعي لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة.

وفيما يلي نص التصريح كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي صادر عن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة

تنعى لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية شباب غزة الأبرار الذين قضوا نحبهم غرقاً بالقرب من الشواطئ التونسية إثر غرق قارب يضم عشرات الشباب العرب والفلسطينيين، وتشاطر ذويهم الأحزان بفقدان هذه الأقمار التي ألجأها الحصار وضيق الحال الى الهجرة بحثاً عن أرزاقهم وتأمين حياتهم ومستقبلهم.

نحمل الاحتلال الصهيوني المسئولية كاملة عن هذا الحصار الذي هو بمثابة عقاب جماعي لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة.

إن هذا الحادث الأليم يدعونا جميعا كقوى وفصائل وجهات رسمية وحكومية إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الحصار وآثاره وبذل كل جهد ممكن للتخفيف من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة من خلال تبني مشاريع تنموية تفسح المجال أمام الشباب الفلسطيني للعمل والإنتاج بما يساعد على ظروف الحياة الصعبة.

كما ندعو أهلنا الكرام إلى عدم الاستجابة لتجار الدماء الذين يضللون شبابنا ويغرونهم كسباً للمال على حساب آمال الشباب وآلامهم.

لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية والإسلامية - قطاع غزة.

الإثنين 24 / 10 / 2022 م