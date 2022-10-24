بالفيديو جندي إسرائيلي يناشد الشبان في الخليل "خلاص تعبنا من المواجهات"

انتشر مقطع مصور لجندي إسرائيلي، بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه وهو يناشد الشبان الفلسطينيين في قرية خرسا الخليل بالتوقف عن المواجهات، بكلمة "خلاص تعبنا".

وظهر الجندي الإسرائيلي في مقطع الفيديو الذي التقطه المصور مشهور وحواح، وهو يرتدي اللباس العسكري، ومدجج بالسلاح وهو يقول للشبان الفلسطينيين: "خلاص.. خلاص.. أنا تعبان.. روحوا".

تغطية صحفية : “أحد جنود الاحتلال للشبان خلال مواجهات في دورا بالخليل اليوم : تعبنا من المواجهات”

المصدر : khabar24 pic.twitter.com/anbnYWSOFq — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 20, 2022

ونقلت وحدة التحقق في قناة "الجزيرة" القطرية، عن المصور وحواح قوله: "إن جندي الاحتلال حاول وقف المواجهات مع شباب قرية خرسا في الخليل، بعد أن طالت حتى أتعبته هو ورفاقه".

وشهدت مناطق مختلفة في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، مساء الخميس والجمعة الماضيين، العديد من المواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأطلق جنود الاحتلال خلال تلك المواجهات المندلعة قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، عند مدخلي مخيم الفوار وقرية خرسا جنوب الخليل، وفي مخيم العروب شمالًا.