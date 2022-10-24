كيفية أداء صلاة الكسوف | لماذا نصلي صلاة كسوف الشمس؟

ينتظر العالم بعد ظهر غد الثلاثاء، ظاهرة حدوث كسوف جزئي للشمس، ومن السنن المستحبة في وقت حدوث كسوف الشمس أداء صلاة الكسوف وهي صلاة يؤديها المسلمون في وقت كسوف الشمس وخسوف القمر وسنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

و ورد في الحديث النبوي الشريف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا» متفق عليه.

وتكون صلاة الكسوف أو الخسوف ركعتان؛ وتكون لكل ركعة قيامان وأيضا قراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وبعدها ركوعان وسجدتان.

ولا ينادى لصلاة الكسوف وصلاة الخسوف بالأذان ولكن بقول «الصلاة جامعة»، وذلك لأن الأذان للصلوات المكتوبة فقط.

وبعد الصلاة يخطب الإمام ويذكِّر المصلين والناس فيها بعظمة الله وقدرته، كما يحثهم على الاستغفار والرجوع إليه والتوبة من الذنوب والمعاصي وفعل الخيرات ويحذرهم من الغفلة عنه سبحانه وتعالى.

وتصلى صلاة الكسوف وقتَ حدوثه إلى انتهائه؛ لكونها صلاة مرتبطة بسبب فإذا فات السبب انتهى وقتها.

لماذا نصلي صلاة الكسوف؟

لماذا نصلي صلاة الكسوف ، أن بها صرف النبي -صلى الله عليه وآله وسلم - الناس عن الأساطير نحو الالتجاء إلى الله بالصلاة والدعاء ليكون في هاتين الظاهرتين الاستثنائيتين من احتجاب الشمس والقمر سبب لإيقاظ الناس من غفلة اعتياد الحياة الدنيا، وتذكيرٌ بفنائها.

كيفية صلاة الكسوف

صلاة الكسوف سنة مؤكدة، إذا كسفت الشمس أو القمر شرع للمسلمين أن يصلوا صلاة الكسوف، وقد بينها النبي ﷺ بفعله وبقوله -عليه الصلاة والسلام-، فالسنة فيها أن تصلى ركعتان بقراءتين وركوعين وسجدتين، هذا هو السنة الذي فعلها النبي ﷺ، فيكبر ويقرأ قراءة طويلة بعد الاستفتاح، ثم يركع ويطيل، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ما تيسر ويطيل، لكن دون القراءة الأولى، ثم يركع ويطيل لكن دون الركوع الأول، ثم يرفع ويطيل لكن دون الرفع الأول، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيقرأ ويطيل، لكن دون القراءة السابقة، ثم يركع ويطيل لكن دون الركوع السابق، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة، وما تيسر معها، ويطيل لكن دون ما قبله، ثم يركع ويطيل لكن دون ما قبله، ثم يركع بعد الركوع الثاني ويطيل بعض الإطالة مما قبله، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقرأ التشهد التحيات والصلاة على النبي ﷺ والدعاء، ثم يسلم.

ثم يُذكِّر الناس، ويخطب الناس، ويبين لهم شرعية صلاة الكسوف، ويذكرهم بالله ويأمرهم بالإكثار من التكبير عند رؤية الكسوف، والصدقة، وعتق الرقاب، والصلاة؛ لقوله ﷺ: إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا، فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره فأمر بالتكبير والعتق عند الكسوف -عليه الصلاة والسلام-.

فالسنة للمسلمين عند الكسوف الإكثار من ذكر الله، وتكبيره، واستغفاره، والصدقة، والعتق.

والصلاة التي فعلها ﷺ وأمر بها، قراءتان وركوعان وسجدتان، كل قراءة دون التي قبلها، كل ركوع دون الذي قبله، ويطيل في السجدتين إطالة لا تشق على المأمومين، لا تشق على الناس حسب الاستطاعة حسب التيسير، لكنها صلاة متميزة عن غيرها في بالطول، خوفًا من الله وتعظيمًا له؛ لأن الرسول  قال: إن الله يرسل الكسوف تخويفًا لعباده، وقال: إن الشمس والقمر لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يكسفهما يخوف بهما عباده؛ فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشفان وفي اللفظ الآخر: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره.

وأمر بالتكبير عند الكسوف وبالعتق وبالصدقة، فالمؤمن وهكذا المؤمنة يشرع لهما الصلاة والصدقة والاستغفار، والإكثار من الذكر عند رؤية الكسوف، وينادى لها: الصلاة جامعة، ينادى لها على المنارات، أو في المكبرات: الصلاة جامعة.. الصلاة جامعة، يكررها مرتين ثلاثة أكثر؛ حتى يبلغ الناس، هكذا أمر النبي ﷺ أن ينادى لها: الصلاة جامعة، نعم.