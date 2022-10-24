طقس فلسطين: أجواء الصيف تعم البلاد خلال الأيام المقبلة

توقع موقع طقس فلسطين ان تعود درجات الحرارة للارتفاع مجداً خلال الأيام المقبلة، و أن تسيطر أجواء صيفية على البلاد.

و وفقاً لموقع "طقس فلسطين" فيكون الجو يوم غدٍ الثلاثاء غائم جزئياً، و يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة بحيث تكون دون المعدل السنوي لشهر تشرين الأول بنحو ثلاثة درجات مئوية . ويسود جو غائم جزئي في مختلف المناطق مع فرصة سانحة لبعض الزخات المطرية على بعض المناطق بمشيئة الله تعالى.

أما يوم الأربعاء فيكون الجو غائم جزئي، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود خلال النهار جو خريفي لطيف الى أبعد مدى سرعان ما يتحول نحو البرودة النسبية في ساعات المساء وتحديداً مع ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. ويبقى الجو غائما جزئيا في معظم الأوقات.

و يبقى الجو غائم جزئي يوم الخميس، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون ضمن المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام. ويسود خلال النهار جو معتدل تماماً. مع ساعات المساء و خلال الليل بصبح الجو لطيفاً ومنعش الى حد كبير.

و تكون الأجواء الجمعة غائمة قليلاً، و لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء خريفية دافئة ومستقرة تماماً . وتهب على البلاد رياح شرقية جافة . ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو بارداً نسبياً خاصة في المناطق الشرقية والجبلية من البلاد.

و تكون الأجواء السبت غائمة قليلاً، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء خريفية معتدلة جداً ومستقرة . ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو بارداً نسبياً خاصة في المناطق الشرقية والجبلية من البلاد. والله تعالى أعلى وأعلم.