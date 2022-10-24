خلال الـ24 ساعة الأخيرة.. 26 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس بينها 4 عمليات إطلاق نار

تصاعدت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 26 عملًا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها 4 عمليات إطلاق نار ضد قوات الاحتلال، والتصدي لاعتداءات المستوطنين.

واستهدف مقامون بإطلاق النار حاجز "دوتان" العسكري في جنين جنوب غرب جنين، وأطلقوا النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحام منطقة الفوارة في جبع بجنين.

وأطلق المقاومون النار صوب قوات الاحتلال في معسكر "عوفر" بمدينة رام الله، وباتجاه قوات الاحتلال في جبل جرزيم في نابلس.

وتصدى الشبان الثائر لـ4 اعتداءات للمستوطنين، وحطموا أربع مركبات، وألقوا 3 زجاجات حارقة على مركبات المستوطنين بالقرب من طريق "غوش عتصيون" في الخليل.

واندلعت مواجهات في 12 نقطة مواجهة مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة، شهدتها بلدات وقرى القدس وجنين ورام الله وبيت لحم وسلفيت وقلقيلية والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وشهدت الضفة الغربية ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث رصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” (833) عملا مقاوما، أدت لمقتل إسرائيلي واحد وإصابة (49) آخرين، بعضهم بجراح خطرة.

وتصاعدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (75) عملية، (30، 28) عملية منها في جنين ونابلس على التوالي.