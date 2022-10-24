بالصور الجهاد بغزة تستقبل وفدا من حركة حماس مهنئا بذكرى الانطلاقة الخامسة والثلاثون

استقبلت قيادة حركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة، عصر اليوم، وفداً قيادياً من حركة حماس بمدينة غزة مهنئاً بانطلاقة الحركة الخامسة والثلاثون.

مسؤول العلاقات الوطنية في حركة الجهاد الإسلامي بمدينة غزة الاستاذ طاهر السويركي وخلال كلمة ترحيبية بالوفد الزائر، أكد على متانة وقوة العلاقة بين حركتى الجهاد الإسلامي وحماس.

من جانبه، أشاد القيادي في الحركة الشيخ خضر حبيب بحالة الانسجام والتقارب التي وصلت لها الحركتين رغم محاولات الاحتلال وأعوانه لاحداث شرخ في العلاقة بين الحركتين

وأضاف حبيب قائلاً:" نحن في الجهاد الإسلامي وحماس إخوة سنمضي في طريق الجهاد والمقاومة حتى تحقيق أهداف شعبنا وأمتنا.

بدوره، شدد مسؤول الحركة في إقليم غزة الأستاذ يوسف دلول على وحدة الهدف بين حركتى الجهاد الإسلامي وحماس المتمثل في تصعيد العمل المقاوم في كافة الاراضي الفلسطينية حتى تحقيق النصر وطرد المحتل.

وفي نفس السياق، أكد القيادي في حركة حماس الدكتور اسماعيل رضوان على أن انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي مثلت إضافة نوعية للعمل المقاوم على أرض فلسطين.

وشدد رضوان على أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي صنوان لا يفترقان، وأن كتاب القسام وسرايا القدس بندقية واحدة في خندق واحد.

واستطرد رضوان قائلاً:" دمكم دمنا ومعاناتكم معاناتنا، نعتز بالعلاقة التي تربطنا معكم ونؤكد على تطويرها وديمومتها على طريق النصر والتحرير.











