التواصل والاصلاح للجهاد ترعى صلحاً عشائرياً

رعت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، صُلحاً عشائرياً بين عائلتي المظلوم والحلو إثر خلاف عائلي، وذلك في إطار سعيها لإصلاح ذات البين ونبذ الخلافات.

وحضر الصلح الشيخ عمر فورة والحاج أبو وسيم الوادية والأستاذ أبو العبد أبو سرية وعدد من المخاتير ورجال الإصلاح والوجهاء من اللجنة واهالي المنطقة.

وأشاد الشيخ عمر فورة بروح التسامح التي تجسدت ببن العائلتين وسرعة الاستجابة لجهود رجال الإصلاح، مثمناً جهود كل من ساهم في إتمام هذا الصلح، وأثنى على دور رجال الإصلاح في تعزيز روح الوحدة الوطنية بين كافة أبناء الشعب الفلسطيني.

بدورها، أشادت العائلتين بدور لجنة التواصل والإصلاح للجهاد ورجالاتها الذين واصلوا عملهم منذ اللحظة الأولى لإتمام هذا الصلح، شاكرين الجهود التي بذلها رجال الإصلاح وأهل الخير من أجل إنهاء الخلاف بينهم.

من جهته، أبو وسيم الوادية تحدث عن دور لجنته الكبير وعملها الدائم للوصول لمجتمع خالي من النزاعات والخلافات من خلال اصلاح ذات البين وادامة الود بين العائلات الفلسطينية، وشكر العائلتين على سرعة استجابتهم لجهود رجال الاصلاح وتوقيع المصالحة