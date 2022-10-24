فلسطينيون يستهدفون مستوطنتين "إسرائيليتين" في جنين وبيت لحم

استهدف فلسطينيون، مساء اليوم الإثنين 24/10/2022م، مستوطنتين "إسرائيليتين" مقامتان على أراضي فلسطينية في مدينتي جنين وبيت لحم

وأفادت مصادر صحفية، بأن مقاومين قاموا باستهداف مستوطنة "ميراف" المقامة على أراضي بلدة جلبون شرق جنين، بوابل كثيف من الرصاص.

وفي بيت لحم، قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، إن فلسطينيون قاموا باستهداف مستوطنة "مجدال عوز" المقامة على أراضي محافظة بيت لحم بالزجاجات الحارقة.

يذكر أن مناطق الضفة والقدس المحتلتين تشهد ارتفاعاً في وتيرة العمليات الفدائية، رداً على انتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي" المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.