فلسطين تشارك في البازار الدبلوماسي الخيري في ايرلندا

شاركت بعثة دولة فلسطين لدى ايرلندا في البازار الدبلوماسي الخيري السنوي الذي تشرف عليه السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ايرلندا، بحضور زوجة الرئيس الايرلندي سابينا هيغينز.

وشهد جناح دولة فلسطين مصنوعات من التراث الفلسطيني مثل المنسوجات والمطرزات والزجاجيات، وزيت الزيتون والزعتر، كما قدمت أطعمة فلسطينية محضرة بِأَيْد فلسطينية.

ويسعى البازار الدبلوماسي إلى توحيد المجتمع الدبلوماسي لدعم الجمعيات الخيرية الإيرلندية. ويقدم تجربة فريدة من نوعها بعروض ثقافية وموسيقية وأطباق تقليدية من حول العالم.