غانتس يؤكد لنظيره الأوكراني دعم كييف بالمساعدات الإنسانية

جددت "إسرائيل"، اليوم الاثنين، موقفها الرافض لإمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية في مواجهة العملية العسكرية الروسية الخاصة التي تتواصل منذ أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وكتب وزير الحرب بيني غانتس، على حسابه في "تويتر" عقب اتصال مع نظيره الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف: "تحدثت اليوم مع وزير الدفاع الأوكراني بخصوص التطورات في أوكرانيا. لقد أعربت عن تعازي الحارة جراء الخسائر المأساوية في الأرواح وقلقنا من الأزمة الإنسانية نتيجة الحرب".

وأوضح غانتس: "لقد أبرزت موقف إسرائيل في الوقوف مع أوكرانيا والغرب. سنواصل دعم أوكرانيا من خلال إيصال المساعدات الإنسانية ومعدات الدفاع المنقذة للحياة".

وأضاف: "لقد اتفقت أنا والوزير على تعزيز الحوار المهني فيما يتعلق بتطوير نظام إنذار مبكر مدني".

وقال غانتس، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن "إسرائيل" لن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تحذير روسيا من أن أي تحرك إسرائيلي لدعم قوات كييف سيضر بشدة بالعلاقات الثنائية، فيما أوضح أن "إسرائيل قد تساعد كييف عبر تزويدها بأنظمة إنذار مبكر ضد التهديدات الجوية وغيرها، من دون نقل أسلحة إليها.