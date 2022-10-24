دعوة للتبرع لإعادة بيت والد الشهيدين فتحي خازم في جنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:45 م
24 أكتوبر 2022
فتحي خازم
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دعت مؤسسات وفعاليات مخيم واللجنة الوطنية لإعادة إعمار البيوت المهدمة، اليوم الاثنين، أبناء الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في حملة جمع تبرعات الخير والمساعدة في إعادة بيت والد الشهيدين فتحي خازم (أبو رعد).

وأكدت المؤسسات واللجنة الوطنية، أن هذه الحملة تأتي تضامنًا وتكافلاً لإعادة إعمار منزليه لإيواء أسرته التي شردت نتيجة الهدم والدمار الذي تعرض له من قبل الاحتلال.

وأوضحت أن حملة التبرعات ستبدأ يوم غد الثلاثاء من الساعة الثالثة عصرا حتى التاسعة مساءً وذلك في مقر اللجنة الشعبية السابق قرب دوار الحصان.

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