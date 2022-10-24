خطوات ضبط تردد قناة دبي الرياضية 1-2-3 الجديد 2023 على جميع الاقمار

وضع لكم فريق فلسطين اليوم التفاصيل الكاملة التي توصلكم إلى تردد قناة دبي الرياضية 1-2-3 الجديد 2023 على القمر الصناعي النايل سات والهوت بيرد حيث وضع لكم فريق الموقع تلك التفاصيل بعد أن لاحظنا وجود اهتمام عال من الجميع على ضبط تردد قناة دبي الرياضية من أجل مشاهدة ومتابعة الفضائية التي حتما قد نالت على شهرة واسعة وكبيرة من الجميع مقارنة بالقنوات الإماراتية الأخرى في متابعة كافة الدوريات والمباريات حيث تقوم قناة دبي على مدار الساعة ببث المباريات بجودة عالية أي بتقنية HD .وهذا الامر يتطلب منكم الان المتابعة الكاملة .

تردد قناة دبي الرياضية 1 الجديد 2023 نايل سات

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة تردد قناة دبي الرياضية وهو على القمر الصناعي نايل سات ، التردد 12418، 12019. الاستقطاب أفقي. معامل تصحيح الخطأ 2/3. معدل الترميز 27500. دقة الجودة SD.

تردد قناة دبي الرياضية 1 الجديد 2023 عرب سات

كما ارفقنا لكم بعد السابق ، تردد قناة دبي الرياضية 1 على القمر الصناعي عرب سات ، التردد 12130 ، الاستقطاب رأسي ، معامل تصحيح الخطأ 4/3. ، معدل الترميز 27500. دقة الجودة SD.

برامج قناة دبي الرياضية

حيث وضعنا لكم في هذه الفقرة أيضا ابرز برامج قناة دبي الرياضية وهي التالي: أولا: برنامج الكوتش، ثانيا: برنامج هذا المساء، ثالثا: برنامج سكور، رابعا: برنامج الملاعب، خامسا: برنامج الجماهير.





ضبط تردد قناة دبي الرياضية

ولقد وضعنا لكم ابرز خطوات ضبط تردد قناة دبي الرياضية على الرسيفر وبالتالي مشاهدة القناة على شاشات التلفاز وهو التالي: أولا: اضغط على زر القائمة “menu” في جهاز الرسيفر ثم قم باختار كلمة تركيب “installation“. ستظهر قائمة بخيارات متعددة؛ اختر التثبيت اليدوي “Manual installation“.

ثانيا: وبعد الانهاء من الخطوة السابقة، قم باختيار القمر الصناعي المراد استقبال القناة عليه، ثم قم بإدخال تردد دبي تي في الجديد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ. نضغط على كلمة بحث “Search“.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة ، حيث سيبدأ الجهاز في البحث عن القنوات بنفس التردد. وفي الخطوة الأخيرة قم بالضغط موافق أو Save لحفظ القنوات الجديدة. قناة دبي الرياضية 1 .

مباراة الامارات والأرجنتين بث مباشر على قناة دبي الامارات

وبعد ان تعرفنا على تردد قناة دبي الرياضية 1 والتي ستعرض المباراة الودية بين منتخبي الإمارات والأرجنتين التي يستضيفها استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي يوم 16 نوفمبر المقبل بث مباشر ونتمنى لكم اجمل وامتع الأوقات في مشاهدة المباراة مع الاهل والأصدقاء .

وفي نهاية المقالة التي وضعنا فيها اضبط تردد قناة دبي الرياضية 1-2-3 الجديد 2023 على القمر الصناعي النايل سات والهوت بيرد بث مباشر نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .