سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022.. ارتفاع جديد، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن العملات في سوريا، لاسيما عقب الارتفاع على سعر الدولار في سوريا في تعاملات اليوم المالية، كما لاحظنا زيادة الاهتمام عبر محركات البحث عن سعر الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الأخرى المتداولة في سوريا، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، اليوم الاثنين 24-10-2022، في أسواق العاصمة دمشق، 5080 ليرة للشراء، مقابل سعر بيع للدولار وصل إلى 5080 ليرة.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الاثنين

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية 271 ليرة عند الشراء، فيما بلغ سعر البيع 275 ليرة.

سعر اليورو والريال السعودي في سوريا اليوم الاثنين

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية، اليوم الاثنين، 5005 ليرة للشراء، و5040 ليرة للبيع، كما وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 1350 ليرة لشراء كل ريال مقابل 1361 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الجنيه المصري في سوريا

بينما سعر صرف الجنيه المصري، مقابل الليرة السورية إلى 257 ليرة للشراء، و 261 للبيع، كذلك وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الليرة السورية اليوم إلى 16384 ليرة للشراء، مقابل 16506 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين

بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الليرة السورية 1380 ليرة عند الشراء اليوم، مقابل 1392 ليرة للبيع.