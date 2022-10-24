موعد ونسبة الكسوف في المدن الفلسطينية المحتلة الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن موعد ونسبة الكسوف الجزئي للشمس، حيث أصدرت الجمعية الفلكية الفلسطينية بعد ظهر اليوم الاثنين مواعيد وذروة ونسبة الكسوف الجزئي للشمس المتوقع يوم غد الثلاثاء في المدن الفلسطينية.

موعد الكسوف في المدن الفلسطينية المحتلة الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

ومن المتوقع أن يبدأ الكسوف في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر ويستمر حتى الساعة الثالثة والثلث، وتصل نسبة الكسوف في مدينة القدس إلى 33.6%.

تحذير من النظر للشمس خلال الكسوف

وحذرت الجمعية الفلكية الفلسطينية من النظر المباشر إلى الشمس اثناء الكسوف، ونصحت باستخدام الفلاتر الشمسية المعتمدة، والابتعاد عن استخدام الوسائل التقليدية الأخرى كالزجاج المدخن أو النظارات الشمسية العادية أو أفلام أشعة إكس الطبية أو أقراص الحاسب الآلي الممغنطة القديمة وغيرها، لأنها لا تحجب كل الأشعة الضارة بل جزء منها فقط، ولذلك فهي تمثل خطرا جسيما إذ يمكن معها أن تحترق شبكية العين ومما يجعل الأمر خطيرا حقا هو أن شبكية العين لا تستشعر الألم، فلن يشعر الإنسان بحدوث ذلك وقد لا تظهر التأثيرات إلا بعد ساعات من حدوث الضرر.



