الدفاع الروسي يحذر من استخدام كييف لـ"قنبلة قذره"

حذر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم، من خطر استخدام كييف المحتمل لـ"قنبلة قذره".

جاء هذا التحذير في اتصالات منفصلة بين الوزير شويغو، مع نظرائه، الفرنسي والتركي والبريطاني، وتحدث الوزير الروسي معهم حول خطر استخدام كييف المحتمل لـ"قنبلة قذرة"، وهواجس بلاده من الاستفزازات الأوكرانية المحتملة.

وتعد القنابل القذرة واحدة من الأسلحة واسعة التدمير، والتي قد تلجأ إليها بعض الأطراف خلال العمليات العسكرية.

ويتكون هذا النوع من القنابل من متفجرات تقليدية وأخرى مشعة، وتعمل في حيز جغرافي محدود.

مكونات القنبلة:

متفجرات تقليدية.

مواد مشعة.

استخدام القنبلة القذرة:

تستخدم في حيز جغرافي محدود.

قدرتها التدميرية تتوقف على الحجم.

تأثير القنبلة القذرة:

أثرها الإشعاعي محدود.

انتشارها يتأثر بالظروف الجوية.

يقل أثرها مع اتساع الرقعة.

تترك آثارا على المدى الطويل.

الأثر على الأشخاص:

كم المواد المشعة.

نوع المواد المشعة.

مدى القرب من مكان الانفجار.

طول مدة التعرض للإشعاع.

طرق الحماية: