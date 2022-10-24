الإحصاء: انخفاض تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية

قال الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم، إن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة سجلت انخفاضا مقداره 0.20% خلال شهر أيلول الماضي، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 119.27، مقارنة بـ119.51، خلال الشهر الذي سبقه (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الاولية انخفاضاً مقداره 0.56%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.03%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.32% خلال شهر أيلول 2022 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة انخفاضا مقداره 0.23%، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 118.40، مقارنة بـ 118.67 خلال شهر آب الماضي (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.59%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.32% خلال شهر أيلول 2022 مقارنة بالشهر السابق.

كما سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة انخفاضاً مقداره 0.48%، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 118.96، مقارنة بـ 119.53 خلال شهر آب الماضي (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، فقد سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 1.00%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.03%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.50% خلال شهر أيلول 2022 مقارنة بالشهر السابق.

فيما سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة ارتفاعاً نسبته 0.10%، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 115.32، مقارنة بـ 115.21 خلال الشهر الذي سبقه (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 1.00%، وأسعار مجموعة تكاليف واجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.57%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.02%، في حين سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06% خلال شهر أيلول 2022 مقارنة بالشهر السابق.

فيما سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه انخفاضاً مقداره 0.31%، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه الى 128.80 مقارنة بـ 129.21 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وعلى مستوى أسعار خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.87%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 120.66 مقارنة بـ 121.72 خلال الشهر السابق، كما سجلت أسعار شبكات المياه انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 132.50 مقارنة بـ132.61 خلال الشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة انخفاضاً مقداره 0.23%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 114.91 مقارنة بـ 115.17 خلال الشهر آب (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).أصدرت هيئة الجنايات الكبرى في غزة حكمًا بالسجن مدة عشرون عامًا مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف على المتهم (ه/ع) وغرامة مالية قدرها (20.000) دينار أردني أو الحبس مدة سنتين بدلًا عنها ومصادرة المواد المضبوطة، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار من نوع حشيش وترمال ومواد مخدرة أخرى من نوع روتانا، وذلك استنادًا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم 7 لسنة 2013م.

كما أصدرت هيئة الجنايات الكبرى، حكمًا آخر بالسجن عشرون عامًا مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف على المتهم (ه/ق) وغرامة مالية وقدرها (20000) دينار أردني أو الحبس سنتين بدلًا منها ومصادرة المضبوطات وإتلافها بتهمة حيازة مواد مخدرة من نوع حشيش بقصد الإتجار والتعاطي مع العود المؤثمة بمواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.