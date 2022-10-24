إيران: اعتقال 10 عملاء يعملون لصالح الموساد الإسرائيلي

اعتقلت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، 10 عملاء يعملون لصالح الموساد "الإسرائيلي" على أراضيها.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن "الخلية كانت تستهدف مراقبة قوات المخابرات الناشطة في مجال محاربة النظام الصهيوني في أذربيجان الغربية".

وتنشطت الخلية في مقاطعات طهران وهرمزجان وأذربيجان الغربية، وكان لها اتصالات فيديو مباشرة مع ضباط الموساد".

وأضرم أفراد الخلية النار في سيارات ومنازل بعض الأشخاص المرتبطين بالأجهزة الأمنية، وتلقوا مبالغ نقدية عن طريق التقاط الصور وإرسالها إلى ضباط الموساد.

وحاولت الخلية القضاء على قوى الأمن والاستخبارات التابعة للجمهورية الإسلامية واغتيالهم، لكن لحسن الحظ لم تنجح.

وأعلن جهاز الأمن الإيراني، مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، عن تفكيكه خلية تجسس في محافظة مازندران شمال البلاد، بتهمة الارتباط بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

وقالت دائرة الأمن بمحافظة مازندران، في بيان صحفي، إنه "تم ضبط 12 عنصراً من جماعة أتباع الطائفة البهائية المنحرفة، واعتقالهم في مدن مختلفة من المحافظة".