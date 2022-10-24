دعاء كسوف الشمس مستجاب.. تحميل تنزيل أدعية كسوف الشمس يوتيوب، في بيان لها أوضحت الجمعية الفلكية موعد الكسوف الجزئي للشمس فوق سماء فلسطين وفي بعض المناطق العربية، حيث بدأت التحذيرات من قبل الدفاع المدني والجهات المختصة في الوطن العربي على وجه العموم وفلسطين على وجه الخصوص، إذ إن التحذيرات تكمن في عدم التعرض لأشعة الشمس في هذه الأوقات "أوقات الكسوف"، إذ أنها تعرض عينيك للضر البليغ، حتى مع استخدام النظارات الواقية أو مسودات أشعة أكس، فهي لا تحجب تلك الأشعة عن عينيك.

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الجمعية الفلكية أوضحت تفاصيل كسوف الشمس غدا الثلاثاء، وهو ما دعا المواطنون للبحث عن، دعاء كسوف الشمس مستجاب.. تحميل تنزيل أدعية كسوف الشمس يوتيوب، حيث إنه وفقا لجمعية الرصد الفلكي الفلسطينية، فإن سماء فلسطين ستشهد يوم غد الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 كسوفا جزئيا للشمس، يبدأ من تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، ويستمر حتى الساعة الثالثة والثلث عصرًا، أي ساعتين كاملتين، وبدوره يرفق لكم فريق العم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أفضل دعاء عند كسوف الشمس، لكي يرددها الناس عند بدي كسوف الشمس.

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الفلسطينيون والعرب على حد سواء باتوا يبحثون عن، أدعية كسوف الشمس مكتوبة، حيث إن كسوف الشمس إحدى الظواهر الطبيعية التي تدل على قدرة الخالق عز وجل، إذ يختفي قرص الشمس بشكل جزئي أوكلي أو حلقي لمدة من الزمن وهي ظاهرة مبهرة بكل ما للكلمة من معنى، فـ هل تعلم ما هو دعاء كسوف الشمس، "اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعا، ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورا"، "اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك، فلولا أنت ما تبنا إليك"، "اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك".

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هناك أدعية عدة يرددها الناس عند كسف الشمس وخسوف القمر، حيث هناك من يرغب بترديد الأدعية ومنهم من يفضل سماعها وتنزيلها لحفظها، إذ يبحثون عبر محركات البحث المختلفة عن، تنزيل ادعية كسوف الشمس يوتيوب فيديو mp3- mp4، حيث من بين هذه الأدعية "الحمد لله حمداً دائمًا طاهراً طيباً مباركاً فيه، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة كافة اللهم إنا نستغفركَ ونتوب إليك"، و "الحمد لله حمداً دائمًا طاهراً طيباً مباركاً فيه، ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد، وكُلُنا لَكَ عبد"، وبذلك نكون قد ارفقنا لكم، دعاء كسوف الشمس مستجاب.. تحميل تنزيل أدعية كسوف الشمس يوتيوب.