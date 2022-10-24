الداخلية تنشر أسماء المسافرين للسفر غدًا عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، كشف جديد من أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة، ليوم غد الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2022.

وأوضحت الداخلية، أن السفر ليوم غد هو للحافلات المتبقية من الحافلة السادسة، والسابعة حتى الرقم (150) من الكشف رقم (2022/35) هنـــــا ، والحافلة الثالثة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/41) هنـــــا.

وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت الوزارة، المسافرين إلى ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وطالبت الداخلية، من المسافرين إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.