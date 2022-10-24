جبهة النضال" تهنئ بالانطلاقة الجهادية الـ 35

استقبلت حركة الجهاد الإسلامي بمكتبها في قطاع غزة، اليوم الاثنين، وفدا من جبهة النضال الشعبي الفلسطيني برئاسة عضو المكتب السياسي ورئيس فرعها بالقطاع الرفيق / محمود الزق والرفيق جهاد احمد وعدد اخر من أعضاء المكتب السياسي وقيادات الجبهة في غزة من الرفيقات والرفاق حيث قدم التهاني بمناسبة الذكرى الـ 35 للانطلاقة الجهادية المباركة.

وكان في استقبال وفد جبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أ.خالد البطش وعدد من قيادات الحركة في قطاع غزة .الشيخ خضر حبيب ،وعدد من أعضاء لجنة الساحة بالقطاع الاخوة نضال بدر والأستاذ داود شها ب والاخ حسن لافي والناطق باسم الحركة الأستاذ /طارق سلمي وأعضاء من دائرة العلاقات الوطنية

وأكد الزق بأن حركة الجهاد الإسلامي حركة نقية ووطنية خرجت من رحم المعاناة ولبت بانطلاقتها الطموح الوطني لشريحة كبيرة من أبناء شعبنا الفلسطيني ويشهد بذلك تاريخها وسلوكها في أذهان الناس

ودعا الرفيق الزق حركة الجهاد الإسلامي الى مزيد من الجهد لانهاء الانقسام كونها رمانة الميزان بالحالة الوطنية الفلسطينية حيث اثبتت تجارب الشعوب التي خاضت النضال ضد المحتلين وانتصرت على الاحتلال وحققت الاستقلال بان الوحدة الوطنية ووحدة القوى السياسية هي شرط أساسي للانتصار

من جانبه رحب رئيس دائرة العلاقات الوطنية أ. خالد البطش بالوفد الزائر وأكد أولا على حرص حركة الجهاد الإسلامي الدائم على صون الوحدة وتأكيد الحركة على البقاء في خندق المقاومة لاستعادة الحقوق المسلوبة من قبل العدو الصهيوني مؤكد ان حركة الجهاد لن تكون الا في خندق الوحدة الوطنية وخدمة قضية شعبنا الفلسطيني في كل المحافل