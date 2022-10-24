أدعية ‏الكسوف الجزئي للشمس 2023- ماذا تقول عند كسوف الشمس، مع الإعلان عن حدوث كسوف للشمس، يبحث الكثير عن أدعية هامة فالكسوف الجزئي للشمس ظاهرة فلكية طبيعية جميلة جدًا، ومن المتوقع ان تشهد بعض المناطق كسوفًا جزئيًا يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 الموافق 29 ربيع الأول 1444، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أدعية ‏الكسوف الجزئي للشمس 2023- ماذا تقول عند كسوف الشمس.

أدعية ‏الكسوف الجزئي للشمس 2023- ماذا تقول عند كسوف الشمس

ويشير الكسوف إلى نهاية الشهر القمري وولادة شهر جديد، ويحدث الكسوف الجزئي بسبب توسط قرص القمر الأرض والشمس ، وبالتالي من يكون على سطح الأرض سوف تغيب عنه أشعة الشمس.

أدعية ‏الكسوف الجزئي للشمس

من أدعية ‏الكسوف الجزئي للشمس، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانهُ ما أعظم شأنه.

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمةُ أمرِنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشُنا، وأصلح لنا آخرتنا التي اٍليها معادنا، واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير، واجعل الموتَ راحةً لنا من كلِ شر.

اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً، ولاموتاً ولا حياة ولا نشوراً، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيما عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما فضيت، نستغفرك ونتوب إليك، فلولا أنت ما تبنا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك.

أدعية ‏الكسوف الجزئي للشمس ايضاً، سبحانك يا الله، غفرانك يا الله، سبحان الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، كلُ ُ في فلكِ يسبحون، يا من يسبح له كل شيء من مخلوقاتهِ، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما شكرناك حق شُكرك.

اللهم يا رب تقبل منا اٍنك أنت السميع العليم، وتُب علينا اٍنك أنت التواب الرحيم .

اللهم صل على سيدنا مُحمد، النبي الأمي، الطاهر الذكي، الذي قال فيه العظيم، وإنك لعلى خُلق عظيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدارهِ العظيم".

من أدعية ‏الكسوف الجزئي للشمس، اللهم إنا نستغفرُكَ ونتوب إليك، توبة عبد ظالمِ لنفسهِ لا يملك لنفسهِ ضراً ولا نفعاً، ولا موتًا ولا حياةً ولا نشوراً.

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِنا شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، اٍنه لا يذل مَن واليت، ولا يعزُ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اٍليك.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية، والمعافاة الدائمة، في الدين والدنيا والآخرة، يا رب العالمين، يا قاضى الحاجات، ويا مُجيب الدعوات، ويا غافر السيئات، ويا ولى الحسنات، ويا دافع البليات، لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام العظيم ذنباً إلا غفرته، ولا عيباً إلا سترته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا دعاءً إلا استجبته، ولا تائباً إلا قبلته، ولا ظالماً إلا هديته، ولا مظلوماً إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضي، ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسّرتها برحمتك يا أرحم الراحمين، هذا من أدعية ‏الكسوف الجزئي للشمس.

مخاطر الكسوف الجزئي للشمس

من مخاطر الكسوف الجزئي للشمس أنه يسبب اذى كبير لشبكة العين ويمكن أيضاً أن تسبب عمى الكسوف ضعفًا مؤقت أو دائم في الرؤية.

وتبدأ أعراض مخاطر الكسوف الجزئي للشمس بشكل عام بعد 12 ساعة تقريباً من مشاهدة الكسوف الجزئي للشمس أي عندما يستيقظ الناس في الصباح الباكر ويلاحظون أن رؤيتهم قد تضررت أو تغيرت.

متى موعد الكسوف الجزئي للشمس؟

تدور الأجرام السماوية كلاً في مداره المقدر له، فتسبح الشمس والقمر والأرض كلاً في مداره، يقول الله سبحانه وتعالى : "لَا الشَّمْسُ يَنبَغِى لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ".

ولتواجدهم في مجرة واحدة هناك احتمالات في الحسابات الفلكية أي يصطف ثلاثتهم في خط مستقيم وعندما يصطف القمر بين الأرض والشمس، تحدث ظاهرة الكسوف في حين يحجب القمر ضوء الشمس عن الأرض.

ماذا يعني كسوف الشمس؟

يحدث الكسوف للشمس عندما يحمر لونها، ففي دوران الأرض حول محورها نرى الشمس تضىء نهاراً بل إن أشعتها هي أحد مقومات الحياة على الأرض، اي أنه عندما يحجب القمر عن أشعة الشمس تنكسف الشمس إما كلياً أو جزئياً في بداية الاشهر القمرية عندما يكون القمر وليداً.

متى موعد الكسوف الجزئي للشمس؟

سيحدث كسوف جزئي للشمس في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2022‎‎ والموافق يوم الثلاثاء في سماء العالم العربي، وستكون ساعة الذروة في تمام الساعة الثانية و13 دقيقة بتوقيت الأردن، بحسب ما قال الخبير الفلكي الأردني عماد مجاهد.

أضرار الكسوف الجزئي للشمس

من أضرار الكسوف الجزئي للشمس أنه يؤذي شبكة العين بشكل كبير، ويمكن أن تسبب "عمى الكسوف"، ضعفًا مؤقتًا أو دائمًا في الرؤية، وفي أسوأ الحالات قد تؤدي السيناريوهات إلى العمى.

وتبدأ أعراض أضرار الكسوف الجزئي للشمس بشكل عام بعد 12 ساعة من مشاهدة الكسوف، أي عندما يستيقظ الناس في الصباح ويلاحظون أن رؤيتهم قد تغيرت أو تضررت.

نصائح لحماية العيون أثناء الكسوف الجزئي للشمس

من الافضل شراء نظارات الكسوف الجزئي للشمس التي تحجب حوالي 99.99٪ من أشعة الضوء.

من المهم عندما ترتدي نظارات الكسوف أن لا تنظر إلى الشمس من خلال عدسة الكاميرا أو التلسكوب أو المنظار.

يجب التأكد من نوعية النظارة أو ماركة النظارة وفقًا لمعايير السلامة الصحية الدولية