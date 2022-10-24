الدفاع المدني ينشر إرشادات بشأن كسوف الشمس غدا

نشر جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الإثنين، إرشادات خاصة بشأن كسوف الشمس غدًا الثلاثاء والمتوقع أن يستمر لمدة ساعتين من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

ووفقًا لجمعيات الرصد الفلكي الفلسطينية، فإن سماء فلسطين ستشهد يوم غد الثلاثاء كسوف جزئي للشمس، يبدأ تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، ويستمر حتى الساعة الثالثة والثلث عصرًا.

ودعا الدفاع المدني في بيان صحفي، السادة المواطنين بعدم النظر للشمس في أثناء الكسوف لما يسببه من أذى للعين بشكل مؤقت أو دائم.

وحذر من استخدام الوسائل التقليدية كالزجاج المعتم أو النظارات الشمسية العادية أو مسودات أشعة إكس الطبية وغيرها، لأنها لا تحجب كل الأشعة الضارة بل جزء منها فقط، ولذلك فهي تمثل خطرًا على شبكية العين يمكن معها أن تحترق شبكية العين وتتضرر بشكل كبير دون الشعور بهذا الخطر وخاصة أن الأعراض قد تظهر بعد ساعات .

وطالب الدفاع المدني الأهالي بتنبيه وتوعية أبنائهم من هذه المخاطر خاصة أنها تتزامن مع مغادرة ابنائنا الطلبة من المدارس فترة الظهيرة.