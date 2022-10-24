الدجاج بغزة يعود لواجهة الصراع بين المتحكمين.. والأسعار قد تصل لأرقام خيالية

جدد رئيس نقابة الدواجن والثروة الحيوانية في قطاع غزة مروان الحلو، اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022، تأكيده أنّ سبب ارتفاع سعر الدجاج اللاحم في غزة ووصوله بـ 13 شيكلاً إلى ارتفاع سعر "الصوص والأعلاف" المستوردة، موضحاً أن المستهلك سيلامس ارتفاعاً جديداً على سعر كيلو الدجاج خلال الفترة المقبلة، نتيجة استمرار ارتفاع سعر التكلفة.

وأوضح الحلو في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن سعر طن العلف ارتفع 1000 شيكل ليصل لـ 3400 شيكل للمزارع، وقطاع غزة يستورد 15 ألف طن شهرياً، محملاً مستوردي الأعلاف المسؤولية الكاملة عن ارتفاع الأسعار واستغلال المزارعين؛ كونهم يربحون أكثر من 500 شيكل في الطن.

وشدد على أنه طالما تكلفة تربية الدجاج في ارتفاع مستمر، فإن النقابة ترفض القرارات الوزارية والحكومية بوضع سقف لأسعار الدجاج، لأنه سيضر بأصحاب المزارع الذي تكبدوا خسائر فادحة جراء ارتفاع أسعار مكونات تربية الدجاج، وبيعه للمستهلك أقل من التكلفة، وهو ما يعتبره ظلماً كبيراً يقع عليهم دون تدخل حقيقي من الجهات الحكومية المختصة.

ورفض القرار الحكومي بالسماح باستيراد الدجاج المبرد والمجمد من الداخل المحتل؛ لأنه سيؤدي إلى التسبب بخسائر كبيرة لأصحاب المزارع، مؤكداً أنهم سيتوجهون للقضاء أو يوقفون خط الإنتاج في حل عدم العدو عن قرارها.

وأشار إلى أن النقابة بعد اجتماعها الأخير ستسير نحو ثلاثة مسارات لمواجهة ارتفاع سعر الأعلاف، أولها دعوة الجهات ذات العلاقة في الحكومة لأن تعدن عن سياساتها التي تضر بمربي الدجاج، وإن لم تستجب للمطالب ستتوجه النقابة إلى المحكمة الإدارية في القضاء الفلسطيني ليحسم الأمر، والثاني، ستتواصل النقابة مع الفصائل الفلسطينية لكي يتم إبلاغهم عن معاناة المزارعين من أجل التدخل والضغط على الحكومة لحمايتهم من الخسارات المتكررة التي منوا بها على مدار سنوات، أما المسار الثالث، فقد يتم النزول إلى الشارع والاحتجاج أمام الجهات الحكومية المختصة لحين الاستجابة للمطالب.

وأفاد، بأن هناك عشرات التجار موقوفين ومئات المطاردين لدى الأجهزة الشرطية والقضائية على خلفية ذمم مالية لصالح كبار التجار من مستوردي الصيصان والأعلاف، مؤكداً أن سعر تكلفة كيلو الدجاج يصل لـأكثر من 10 شواكل من أرض المزرعة، بسبب استغلال التجار للأسعار، على حد قوله.