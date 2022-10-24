سبب تأخير صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 10 أكتوبر 2022، يترقب أهالي قطاع غزة موعد بدء ارسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار عن شهر أكتوبر 2022، من الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، ووزارة التنمية الاجتماعية، إذ كانت تصريحات قد صدرت على بعض المواقع الإخبارية على لسان المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية، بأن تحديد موعد صرف المنحة القطرية سيكون اليوم، قبل أن تنفيه الوزارة اليوم عبر اتصال خاص مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، ولم يتم تحديد أي موعد رسمي لصرفها.

ما سبب تأخير صرف المنحة القطرية شهر 10

ويبحث المواطنون في قطاع غزة عن، سبب تأخير صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 10 أكتوبر 2022، حيث إن الأمم المتحدة تبدأ بإرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار في بداية الأيام العشرة الأخيرة، حيث إنه في هذا التوقيت تكون قد بدأت نقاط الصرف برصف المنحة 310 شواكل، بعد تحديدها من الأمم المتحدة واللجنة القطرية، وبعد التواصل مع وزارة التنمية، أوضحت لنا أن لا تأخير على الصرف، ولكنه لم يُحدد بعد، وسننشر لكم حقيقة، ما سبب تأخير صرف المنحة القطرية شهر 10.

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المنحة القطرية لو وقفوها متلا شهر عن الشعب

وعملوا بالمصاري مصنع كبير

هيك بشغلوا شباب منهم وبحطوا ناس جديدة وهكذا — OsAma Meimah (@osamameimah) October 20, 2022

متى موعد صرف المنحة القطرية شهر 10 2022

وبدأت دولة قطر بصرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة، منتصف عام 2018، لمساعدتهم على تخطي أزماتهم الاقتصادية التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي بعد تشديد حصاره على قطاع غزة منذ أكثر من 16 عاما على التوالي، حيث يبحث الناس عن، متى موعد صرف المنحة القطرية شهر 10 2022، لاسيما وأن الموعد تأخر بعض الشيء كونهم متعودون على موعد معين للصرف، حيث يبدون خشيتهم من عدم صرفها حتى الآن، لهذا يتساءلون عن، متى موعد صرف المنحة القطرية شهر 10 2022.

رابط صرف المنحة القطرية شهر 10 2022 الاستعلام الحكومي

رابط صرف المنحة القطرية شهر 10 2022 الاستعلام الحكومي، المواطنون في قطاع غزة أبدوا خشيتهم من عدم صرف المنحة القطرية 100 دولار حتى الآن، رغم كل التصريحات التي صدرت عن جهات إخبارية تفيد بقرب صرف المنحة القطرية، وأنها ستكون بداية الأسبوع الجاري، إلا أنه مر نصف الأسبوع تقريبا ولم يتم ارسال رسائل المنحة القطرية، وهو ما أبدى تخوف المستفيدين من الدفعات النقدية، من عدم صرفها لهذا الشهر، لاسيما الذين لا مصدر دخل آخر غيرها، إلا أنه بعد التواصل مع وزارة التنمية التي أوضحت أن لا معلومات لديهم عن عدم صرف المنحة القطرية لهذا الشهر، وإن ما حدث يأتي تحت بند التأخير فقط لأسباب فنية، وبهذا نكتفي بالحديث عن، سبب تأخير صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 10 أكتوبر 2022.