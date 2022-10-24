الديك يكشف : سفينة الهجرة كانت متجهة لإيطاليا وتفاصيل نقل الجثامين لغزة مرتبطة بحالتها

أكد أحمد الديك مستشار وزارة الخارجية اليوم الاثنين 24/10/2022 ، أن قضية غرق سفينة الهجرة في تونس ليست جديدة لها منذ 13 الشهر الجاري ، حيث كانت السفينة متجهة من ليبيا باتجاه إيطاليا ، مبينا أنه ووفقا للتقديرات كان على متن السفينة عدد من المواطنين من فلسطين ونحن على الفور تحركنا في الدول المجاورة سواء ليبيا أو تونس واليونان ومالطا وتم الاتصال مع السلطات المختصة الوصول إلى شواطئهم.

وبين خلال تصريحات خاصة أن السلطات التونسية اتصلت بالجهات المختصة وخاصة الساحل الجنوبي حيث تم العثور على 4 جثث 3 منهم من قطاع غزة ، والجثة الرابعة يمتلك الوثيقة السورية ، حيث تم معاينة الجثث ومعاينة المعلومات التي وصلت لمطابقتها .

وأوضح أن هناك جثثاً لم يتعرف عليها حتى اللحظة ، مشيراً إلى أنه يتم التواصل حالياً من السلطات التونسية بشأن إمكانية نقل الجثامين لقطاع غزة ، وهو ما سيتم القرار بشأنه حول وضع الجثث وهل تحللت أم لا .

وتابع : هناك مفقودون ولكن هناك تضارباً في الأعداد ، والسفارات لا تزال تتابع الموضوع في الدول المجاورة للإعلان عن الأرقام النهائية .

ناشد الديك أبناء شعبنا لعدم اتباع طرق الهجرة الغير شرعية وعدم الوقع في شباك قراصنة الموت فهم يبتزون المواطنين من 6-10 آلاف دولار مقابل المغامرة يخرجون بهم في مراكب متهالكة ، موضحاً أن القراصنة في العديد من الأحيان هم من يقومون بحرق وإغراق المراكب نتيجة تصفية حسابات بينهم.