12 إصابة في حادث طرق بالقرب من كفر قاسم بالداخل المحتل

أصيب 12 شخصاً بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع صباح اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 بالقرب من مدينة كفر قاسم في الداخل الفلسطيني المحتل.

وأفاد الناطق الرسمي للإعلام العربي فيما تسمى بـ "سلطة الإطفاء والإنقاذ" بأن "طواقم الإطفاء والإنقاذ عملت على تخليص العالقين جراء حادث طرق بين حافلتين صغيرتين على شارع رقم 6 عند مفترق كفر قاسم، وبدورها تمكنت الطواقم من تخليص العالقين، ووصفت حالتهم بالمتفاوتة".

وذكر المتحدث بلسان بما يسمى مؤسسة "نجمة داود الحمراء" الطبية أنه "جرى نقل 12 مصاباً إلى مستشفيي مئير وبيلنسون، 4 منهم وصفت حالتهم بالمتوسطة، و8 وصفت حالتهم بالطفيفة".