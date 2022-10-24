هيئة الأسرى: الأسير عزمي عبد الرحمن بحاجة لرعاية صحية

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الوضع الصحي للأسير عزمي أحمد عبد الرحمن من بلدة سلواد قضاء مدينة رام الله أخذه بالاستقرار ، وما يزال بحاجة إلى رعاية طبية لمتابعة وضعه الصحي .

جاء ذلك خلال زيارة محامي الهيئة الأستاذ فواز الشلودي لعدد من الأسرى إلى " عيادة سجن الرملة ".

وأوضحت الهيئة أن عبد الرحمن قد أصيب بقدميه بعد أن أطلق عليه جيش الاحتلال عدة رصاصات لحظة اعتقاله من منزله ، وتم الاعتداء عليه بالضرب المبرح .

وتابعت الهيئة بأنه تم نقل الأسير بعد الإصابة إلى مستشفى "تشعاري تصيدك " وأجريت له عملية ومكث بالمستشفى 8 أيام ومن ثم تم نقله إلى مستشفى الرملة حيث ما زال يتواجد هناك .

وبينت الهيئة أن تم وضع بلاتين في قدميه ويتنقل على "عكازات" لأن المصاب لا يستطيع المشي على قدميه لمدة شهرين حسب ما أفاد به الأطباء المشرفين على حالته .