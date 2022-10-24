هيئة الأسرى: الأسير عزمي عبد الرحمن بحاجة لرعاية صحية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:09 ص
24 أكتوبر 2022
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أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين  أن الوضع الصحي للأسير عزمي أحمد عبد الرحمن من بلدة سلواد قضاء مدينة رام الله  أخذه بالاستقرار ، وما يزال بحاجة إلى رعاية طبية لمتابعة وضعه الصحي .

جاء ذلك خلال زيارة محامي الهيئة  الأستاذ  فواز الشلودي لعدد من الأسرى إلى  " عيادة سجن الرملة ".

وأوضحت الهيئة  أن  عبد الرحمن  قد  أصيب بقدميه   بعد أن أطلق عليه جيش الاحتلال عدة رصاصات لحظة اعتقاله  من منزله ، وتم الاعتداء عليه بالضرب المبرح .

وتابعت الهيئة بأنه تم نقل الأسير بعد الإصابة إلى مستشفى "تشعاري تصيدك " وأجريت له عملية  ومكث بالمستشفى 8 أيام ومن ثم تم نقله إلى مستشفى الرملة حيث ما زال يتواجد  هناك .

وبينت الهيئة أن تم وضع بلاتين في قدميه ويتنقل على  "عكازات"  لأن  المصاب   لا يستطيع المشي على قدميه لمدة شهرين حسب ما أفاد به الأطباء المشرفين على حالته   .

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