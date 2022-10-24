العد التنازلي لموعد شهر رمضان 2023 في السعودية- موعد هلال رمضان 2023

العد التنازلي لموعد شهر رمضان 2023 في السعودية- موعد هلال رمضان مع قرب انتهاء العام الحالي، يسأل الكثير عن العد التنازلي لموعد شهر رمضان 2023 في السعودية- موعد هلال رمضان، في العالم أجمع، حيث يستعد المسلمون في جميع أقطاب المعمورة للعد التنازلي استعدادًا لاستقبال الشهر الفضيل، شهر رمضان شهر الصوم وشهر العتق من النار؛ فيه يمتنع كلّ مُسلم عن الطعام والشراب طيلة ساعات النهار من فترة الإمساك بعد السحور حتى غروب الشمس، ويقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، العد التنازلي لموعد شهر رمضان 2023 في السعودية- موعد هلال رمضان

متى رمضان 2023 في السعودية

يبدأ شهر رمضان في المملكة العربية السعودية مُباشرةً بعد نهاية شهر شعبان، ويُتوقع أن يكون الأول من رمضان 2023 في السعودية يوم الخميس بتاريخ 23 مارس 2023، حيث أظهرت التدفقات الفلكيّة تقاربًا واضحًا في جميع الدول العربية، حتّى يبدأ امتناع المُسلمين عن تناول الطعام والشراب وسائر المُفطرات من الفجر حتّى غروب شمس كلّ يوم من أيام الشهر المُبارك، الذي يُكرس المسلمون أوقاتهم فيه؛ ليكونوا أقرب إلى الله -جلّ في عُلاه- من خلال الصلاة وضبط النفس والإقبال على العمل الصالح وقراءة القرآن الكريم والاعتكاف في المساجد وقيام ليلة القدر التي هي خيرٌ من ألف شهر.

متى تحري هلال رمضان 2023 في السعودية

يتم استطلاع هلال شهر رمضان في كلّ عامٍ هجريّ في يوم 29 شعبان، وفي هذا العامّ سيتم تحري هلال رمضان 2023 مساء يوم الثلاثاء؛ الموافق لتاريخ 21 مارس 2022 ميلادياً، وذلك لمراقبة الهلال وتأكيد ثبوت رؤيته أم أنَّ الأربعاء هو المُتمم لشعبان، بهدف بدء الصيام شرعًا في اليَوم المُقبل لرؤية هلال شهر رمضان المُبارك، كما يمكن التعرف على موعد أول يوم رمضان 2023 أون لاين “من هُنا” من خلال عداد العد التنازلي لرمضان بصورةٍ مباشرة مساء يوم الثلاثاء 21 مارس 2023م.

تقويم رمضان 2023 في السعودية

وفق الحسابات الفلكيّة لتحديد موعد شهر رمضان المبارك؛ فإنَّ التقويم الخاصّ بشهر رمضان لعام 2023 ميلادي كالتالي:

أيام شهر رمضان في السعودية التاريخ بالهجري التاريخ بالميلادي

الخميس 1 رمضان 1444 23 مارس 2023

الجمعة 2 رمضان 1444 24 مارس 2023

السبت 3 رمضان 1444 25 مارس 2023

الأحد 4 رمضان 1444 26 مارس 2023

الاثنين 5 رمضان 1444 27 مارس 2023

الثلاثاء 6 رمضان 1444 28 مارس 2023

الأربعاء 7 رمضان 1444 29 مارس 2023

الخميس 8 رمضان 1444 30 مارس 2023

الجمعة 9 رمضان 1444 31 مارس 2023

السبت 10 رمضان 1444 1 أبريل 2023

الأحد 11 رمضان 1444 2 أبريل 2023

الاثنين 12 رمضان 1444 3 أبريل 2023

الثلاثاء 13 رمضان 1444 4 أبريل 2023

الأربعاء 14 رمضان 1444 5 أبريل 2023

الخميس 15 رمضان 1444 6 أبريل 2023

الجمعة 16 رمضان 1444 7 أبريل 2023

السبت 17 رمضان 1444 8 أبريل 2023

الأحد 18 رمضان 1444 9 أبريل 2023

الاثنين 19 رمضان 1444 10 أبريل 2023

الثلاثاء 20 رمضان 1444 11 أبريل 2023

الأربعاء 21 رمضان 1444 12 أبريل 2023

الخميس 22 رمضان 1444 13 أبريل 2023

الجمعة 23 رمضان 1444 14 أبريل 2023

السبت 24 رمضان 1444 15 أبريل 2023

الأحد 25 رمضان 1444 16 أبريل 2023

الاثنين 26 رمضان 1444 17 أبريل 2023

الثلاثاء 27 رمضان 1444 18 أبريل 2023

الأربعاء 28 رمضان 1444 19 أبريل 2023

الخميس 29 رمضان 1444 20 أبريل 2023

الجمعة 30 رمضان 1444 21 أبريل 2023

كم باقي على رمضان 2023 في السعودية

يرتقب كلّ سعوديّ قدوم شهر رمضان المُبارك؛ هذا الشّهر الذي خصّه الله -تعالى بعبادة الصوم، وفيه يُضاعف الأجر والمثوبة لكلّ عبدٍ صائم مُتعبِّد، ويُمكن معرفة الوقت المتبقي على قدوم الأول من شهر رمضان في السعوديّة وفق العد التنازليّ التالي:

كم باقي على رمضان 2023 في السعودية

150 يوم و 03 ساعة و 13 دقيقة و 39 ثانية