قتيلان ودمار منازل وطرق في المكسيك إثر إعصار "روسلين"

لقي اثنين مصرعهما ودُمرت عشرات المنازل والطرقات، إثر الإعصار روسلين الذي ضرب الساحل الغربي للمكسيك أمس.

ودفع الإعصار السكان إلى الاحتماء من الرياح الشديدة القوة واحتمال حدوث فيضانات مفاجئة.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير: إن الإعصار ضرب قرب بلدة سانتا كروز الصغيرة في ولاية ناياريت الساحلية مصحوبا برياح تقدر سرعتها القصوى بنحو 195 كيلومتراً في الساعة.

وقبل ساعات فقط من وصول الإعصار إلى الساحل المكسيكي، خُفّض تصنيف "روسلين" من الفئة الرابعة إلى الثالثة على مقياس سفير-سمبسون للأعاصير، مع توقع المركز الوطني تراجعاً سريعاً في قوته بعد بلوغه اليابسة.

وحذر كل من المركز الوطني للأعاصير وخدمة الأرصاد الجوية المكسيكية من الرياح العاتية والأمطار الغزيرة المصاحبة التي قد تتسبب بحدوث فيضانات، وانزلاقات أرضية، وأمواج يصل ارتفاعها إلى ستة أمتار على طول ساحل المحيط الهادئ.

